Neun Tore nach fünf Spieltagen: Lewandowski egalisiert Meyer-Rekord

Köln (SID) - Robert Lewandowski eilt von Rekord zu Rekord: In seinem 250. Pflichtspiel für Bayern München hat der polnische Fußball-Nationalspieler mit seinem Doppelpack (3./48.) beim 4:0 gegen Aufsteiger 1. FC Köln seine Saisontore acht und neun erzielt. Er ist erst der zweite Spieler in der 57-jährigen Ligahistorie nach dem Gladbacher Peter Meyer (1967/68), der nach fünf Spielen so viele Treffer auf dem Konto hat. - Die Liste der erfolgreichsten Bundesliga-Torschützen nach fünf Spieltagen:

Nach fünf Spielen: Lewandowski traf bereits neun mal © SID

1. Robert Lewandowski (Bayern München) 2019/20 9

1. Peter Meyer (B. Mönchengladbach) 1967/68 9

3. Mario Gomez (Bayern München) 2011/12 8

3. Dieter Müller (1. FC Köln) 1977/78 8

3. Gerd Müller (Bayern München) 1968/69) 8

6. Halil Altintop (1. FC Kaiserslautern) 2005/06 7

6. Benny Wendt (Tennis-Borussia Berlin) 1976/77 7

6. Jupp Heynckes (B. Mönchengladbach) 1973/74 7

6. Gerd Müller (Bayern München) 1972/73 7

6. Lothar Emmerich (Borussia Dortmund) 1965/66 7

6. Gert Dörfel (Hamburger SV) 1963/64 7