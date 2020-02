Neuner: "Es ist Normalität eingekehrt"

München (SID) - Für Rekord-Weltmeisterin Magdalena Neuner sind die goldenen Zeiten im deutschen Biathlon, "wo immer jemand da war, der abgeräumt hat, vorbei. Wir wurden in der Vergangenheit verwöhnt. Jetzt ist Normalität eingekehrt", sagte Neuner (33) der Sport Bild.

Neuner sieht Medaillenchancen für deutsche Biathleten © SID

Die momentan überragenden Norweger hätten "auch so einen Prozess durchgemacht. Wir brauchen Geduld und müssen in Ruhe neue Athleten entwickeln", führte die zwölfmalige Weltmeisterin weiter aus. Das Potenzial beim Nachwuchs sei da, "aber man muss den jungen Athleten Zeit geben. Unsere Erfolge der Vergangenheit machen es ihnen aber nicht unbedingt leichter. In Deutschland ist der Druck immer groß, jeder erwartet von Anfang an Medaillen."

Bei der WM in Antholz haben bislang Denise Herrmann (Oberwiesenthal) in der Verfolgung und Vanessa Hinz (Schliersee) im Einzel jeweils Silber gewonnen.