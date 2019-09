Neunte WM-Teilnahme: US-Sprintstar Felix für Doha nominiert

Los Angeles (SID) - Rekordweltmeisterin Allyson Felix aus den USA kommt doch noch zu ihrer neunten Teilnahme an einer Leichtathletik-WM. Die 33-Jährige, die sich bei den US-Ausscheidungen nicht für einen Einzelstart über 400 m hatte qualifizieren können, wurde vom amerikanischen Verband als Staffelläuferin für die Titelkämpfe in Doha (27. September bis 6. Oktober) nominiert.

Allyson Felix nimmt zum neunten Mal bei einer WM teil © SID

Felix, die nach der Geburt ihrer Tochter im November 2018 in dieser Saison ihr Comeback gefeiert hatte, kann damit auf Starts in der Frauen- sowie in der Mixed-Staffel über 4x400 m hoffen, wo die USA jeweils der große Favorit sind.

Felix hat seit 2005 bei Weltmeisterschaften elfmal Gold, dreimal Silber und zweimal Bronze geholt. Damit liegt sie in der Allzeit-Bestenliste vor Usain Bolt (11-2-1) an der Spitze.