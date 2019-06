Neunter Zeitfahr-Titel für Martin

Spremberg (SID) - Radprofi Tony Martin (Cottbus) bleibt in Deutschland das Maß der Dinge im Zeitfahren. Der 34-Jährige gewann am Freitag bei den deutschen Meisterschaften im brandenburgischen Spremberg trotz eines Defekts den Kampf gegen die Uhr und sicherte sich den neunten nationalen Titel in seiner Spezialdisziplin. Martin, viermaliger Weltmeister, verwies nach 35 km in 39:12 Minuten den Kölner Nils Politt (+0:17) und Jasha Sütterlin (Freiburg/+0:59) auf die Plätze.

Tony Martin triumphiert mit Jumbo-Visma © SID

"Das war seit langem der härteste Kampf bei den deutschen Meisterschaften. Ich musste zeitig das Rad wechseln, das hat mich aus dem Rhythmus gebracht", sagte Martin, der in einer Kurve zu früh aufs Pedal gedrückt hatte und in der Folge seinen Hinterreifen verlor.

Für Jumbo-Visma-Profi Martin war es der letzte Härtetest vor der Tour de France, die am 6. Juli in Brüssel in ihre 106. Ausgabe startet. Politt, der die Große Schleife für das Team Katusha-Alpecin in Angriff nehmen wird, startet noch am Sonntag im Straßenrennen.

Bei den Frauen ging der Titel an Lisa Klein. Die 22-Jährige aus Saarbrücken verwies in 38:49 Minuten Mieke Kröger (Bielefeld/+0:07) und Titelverteidigerin Lisa Brennauer (Durach/+0:28) auf die Plätze. "Der Titel war mein Ziel, es war ein knappes Rennen. Ich freue mich richtig", sagte Klein. Moralische Unterstützung erhielt sie von der zweimaligen Bahnrad-Olympiasiegerin Kristina Vogel, die während des Rennen im Begleitfahrzeug die Daumen drückte. Klein und die im Vorjahr schwer verunglückte Vogel sind freundschaftlich verbunden.