Neuntes Saisontor von Gosens: Bergamo weiter auf Champions-League-Kurs

Köln (SID) - Der erneut ganz starke deutsche Legionär Robin Gosens ist mit dem italienischen Fußball-Erstligisten Atalanta Bergamo auf dem besten Weg zur erneuten Qualifikation für die Champions League. Der Tabellenvierte setzte sich am 29. Spieltag auch dank Gosens neuntem Saisontor gegen Verfolger SSC Neapel um den früheren deutschen Nationalspieler Diego Demme 2:0 (0:0) durch und vergrößerte als Tabellenvierter mit 60 Punkten den Vorsprung auf den Sechsten Napoli auf 15 Punkte.

Bergamo hält Kurs auf die Champions-League-Plätze © SID

Dazwischen liegt auf Europa-League-Platz fünf noch AS Rom (48), die Giallorossi traten am späten Donnerstagabend gegen Udinese Calcio an. Bei Bergamo, das in der laufenden Königsklassen-Saison noch im Viertelfinale dabei ist, traf Gosens in der 55. Minute zum 2:0, Mario Pasalic (47.) hatte Atalanta zuvor in Führung gebracht.

Bergamo, das den siebten Sieg in Serie feierte, spielt weiter die beste Saison seiner Serie-A-Geschichte, im Vorjahr hatten die Lombarden nach 29 Spielen zwölf Punkten weniger - und waren in der Endabrechnung als Dritter so gut wie nie.