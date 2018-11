Neureuther: Zeitpunkt für Rückkehr nach Operation ungewiss

München (SID) - Der Zeitpunkt für eine Rückkehr von Ski-Rennläufer Felix Neureuther in den Weltcup ist vorerst ungewiss. Nach seinem Trainingsunfall am Freitagmorgen im finnischen Levi wurde der 34-Jährige bereits am Sonntag in der Schön-Klinik in München an der rechten Hand operiert, dabei wurde ihm der gebrochene und instabile Mittelhandknochen am Daumen mit zwei Titanschrauben stabilisiert.

Das Comeback von Felix Neureuther bleibt weiter unklar © SID

Wie der Deutsche Skiverband (DSV) mitteilte, muss Neureuther nun zunächst abwarten, dass die Schwellung abklingt und er wieder schmerzfrei ist. Danach soll ihm eine Schiene angepasst werden. Über ein Rückkehrdatum wollte er nicht spekulieren. "Ich bin froh, dass das jetzt so schnell über die Bühne gegangen ist. Ich muss jetzt einfach geduldig bleiben und sehen, wie es sich entwickelt", sagte er.

Bei einer Rückkehr ins Training wird sich Neureuther womöglich zunächst auf den Riesenslalom beschränken, in dieser Disziplin ist der Handkontakt mit Torstangen eher selten. Das nächste Weltcup-Rennen im Riesenslalom findet am 2. Dezember in Beaver Creek im US-Bundesstaat Colorado statt, der nächste Slalom am 9. Dezember im französischen Val d'Isere.