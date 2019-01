Neureuther bangte wegen Haselnuss-Allergie um seine Karriere

München (SID) - Skirennläufer Felix Neureuther hat im vergangenen Sommer wegen einer zunächst nicht erkannten Haselnuss-Allergie um die Fortsetzung seiner Karriere gebangt. "Ab April war ich ständig krank, habe mich matt und platt gefühlt, hatte oft Halsschmerzen und Probleme mit den Nebenhöhlen. An richtiges Training war nicht zu denken. Natürlich ist man da beunruhigt und fragt sich, wie es mit der Karriere weitergeht", sagte der 34-Jährige der Sport Bild. Ein Allergie-Test ergab schließlich: "Ich hatte auf einmal eine Haselnuss-Allergie."

Neureuthers Allergie wurde zunächst nicht erkannt © SID

Die Lösung für seine Probleme wurde laut Neureuther eher zufällig entdeckt. "Im Juli bekam ich dann plötzlich wieder Halsschmerzen, da habe ich sofort unseren Mannschaftsarzt angerufen. Der fragte, was hast du gegessen? Ich hatte ein Schokoladen-Konfekt mit einer Haselnuss genascht", berichtete Neureuther, der nach dem Resultat des umgehend anberaumten Allergie-Tests nun auf eine liebgewonnene Süßigkeit verzichten muss: "Ich habe immer total gerne Schokolade mit ganzen Haselnüssen gegessen."

Neureuther startet nach dem Verzicht auf den Parallel-Slalom am Neujahrstag in Oslo am kommenden Sonntag beim Slalom in Zagreb ins neue Jahr. Bis zur WM (3. bis 17. Februar) im schwedischen Are folgen dann noch vier Slalom- und zwei Riesenslalom-Rennen, unter anderem beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen am 2. Februar.