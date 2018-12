Neureuther in Madonna guter Achter - Hirscher wirft Sieg weg

Madonna di Campiglio (SID) - Skirennläufer Felix Neureuther ist auf seinem Weg zurück in die Weltspitze einen großen Schritt vorangekommen. Der 34 Jahre alte Partenkirchner fuhr als Achter beim Weltcup-Slalom in Madonna di Campiglio/Italien erstmals seit seinem Kreuzbandriss vor 13 Monaten wieder in die Top 10. Damit qualifizierte er sich frühzeitig für die WM im schwedischen Are (5. bis 17. Februar).

Neureuther belegt vor dem Finale Zwischenrang zwölf © SID

Das Ergebnis in seinem dritten Rennen seit dem Comeback müsse man "relativieren", sagte Neureuther: "Ich hatte in den letzten fünf Wochen nur drei Slalom-Tage." Ein Daumenbruch machte ihm ebenso zu schaffen wie eine Gehirnerschütterung. "Dafür bin ich echt zufrieden." Im Finale kämpfte er sich von Rang 18 noch nach vorne, ein einziger "blöder Fehler" brachte ihn um ein noch besseres Ergebnis.

Neureuthers Rückstand auf Überraschungssieger Daniel Yule betrug 1,26 Sekunden. Der Schweizer profitierte von den Missgeschicken von Dominator Marcel Hirscher (Österreich) und dessen Dauerrivalen Henrik Kristoffersen (Norwegen), die im zweiten Lauf am fünften beziehungsweise dritten Tor einfädelten. Hirscher war als Führender vor Kristoffersen ins Finale gegangen.

Dominik Stehle (Obermaiselstein/2,34) belegte Rang 24. Fritz Dopfer (Garmisch) und Linus Straßer (München) hatten das Finale verpasst. Stefan Luitz (Bolsterlang) schied im ersten Durchgang aus. Der nächste Slalom steht am 6. Januar in Zagreb an.