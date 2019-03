Neureuther tritt mit bestem Saisonergebnis ab

Soldeu (SID) - Felix Neureuther hat sich mit seinem besten Saisonergebnis vom Skizirkus verabschiedet. Der 34 Jahre alte Partenkirchner belegte im Slalom beim Weltcup-Finale in Soldeu/Andorra einen guten siebten Platz. Von Sieger Clement Noel aus Frankreich trennten ihn in seinem 248. und letzten Weltcup-Rennen 1,10 Sekunden, das "Stockerl" war nur 0,27 Sekunden entfernt.

Neureuther lässt sich nach seinem letzten Rennen feiern © SID

"Es ist nochmal ein schönes Ergebnis. Und ich habe das Gefühl, dass ich es genau richtig gemacht habe, ohne Farewell-Run. Ich habe in meinem Leben schon so viel Blödsinn gemacht, da wollte ich das hier souverän zu Ende bringen", sagte Neureuther im ORF. Er sage "auf jeden Fall bis bald, in meiner Zukunft werde ich sicher wieder was tun, was mit Skifahren zu tun hat. Wahrscheinlich auch was mit Fernsehen..."

Neureuther hatte am Samstag seinen Abschied verkündet. Im Ziel wurde er von zahlreichen Weggefährten, darunter Viktoria Rebensburg, mit einer Sektdusche empfangen.

Als Gesamtsieger im Slalom stand bereits vor dem letzten Rennen Österreichs Dominator Marcel Hirscher fest, der neben seinem achten Gesamtweltcup in Serie auch die Riesenslalom-Kugel gewann. Hirscher wurde nur 14., das Podium komplettierten sein Teamkollege Manuel Feller auf Rang zwei und der Schweizer Daniel Yule.