Neureuther verzichtet auf Start in Alta Badia

München (SID) - Skirennläufer Felix Neureuther wird nach seinem Comeback am vergangenen Samstag beim Weltcup-Riesenslalom im französischen Val d'Isere eine Wettkampfpause einlegen. Wie der 34-Jährige am Donnerstag mitteilte, verzichtet er auf einen Start bei den Rennen im italienischen Alta Badia, wo am Sonntag und Montag ein Riesenslalom und ein Parallel-Riesenslalom ausgetragen werden.

Neureuthers Start am Sonntag im Slalom ist noch offen © SID

Bei seinem Comeback nach fast 13 Monaten Pause habe sich gezeigt, "dass Rennfahren mit dem operierten Daumen zwar grundsätzlich möglich ist, mir es aber nach der langen Pause noch an der notwendigen Aggressivität und am Selbstverständnis fehlt", sagte Neureuther. Nach einem Kreuzbandriss im November 2017 hatte er sich vor dreieinhalb Wochen beim Training in Levi/Finnland einen Daumenbruch zugezogen.

"Wir haben seinen ersten Renneinsatz am vergangenen Wochenende in Val d'Isere analysiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass es für Felix sinnvoller ist, noch einmal eine Trainingsphase einzulegen", ergänzte Cheftrainer Mathias Berthold. Neureuther solle sich weiter mit dem Tragen der Schiene am rechten Daumen "vertraut machen und die Bewegungsabläufe an die damit verbundenen Einschränkungen anpassen".

Vorgesehen ist dagegen ein Start von Stefan Luitz. Ihm droht wegen eines reglementswidrigen Gebrauchs einer Sauerstoffflasche zwischen beiden Läufen die Aberkennung seines ersten Weltcupsieges vor eineinhalb Wochen in Beaver Creek/USA. Derzeit ist das FIS-Anti-Doping-Panel mit dem Fall befasst.