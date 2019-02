Neureuther verzichtet auf Start in Garmisch-Partenkirchen

Garmisch-Partenkirchen (SID) - Skirennläufer Felix Neureuther wird kurz vor Beginn der WM in Are/Schweden (5. bis 17. Februar) auf sein Heimrennen verzichten. Nach einer Trainingseinheit am Freitagvormittag entschied der Lokalmatador zusammen mit dem Trainerstab, den Riesenslalom am Sonntag auf der Kandahar in Garmisch-Partenkirchen auszulassen. Neureuther reist nun am kommenden Mittwoch (6. Februar) nach Schweden zum Training, am darauf folgenden Samstag (9. Februar) soll er in Are eintreffen. Bei der WM will er sich vor allem auf den Slalom (17. Februar) konzentrieren.