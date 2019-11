Neurogene Muskelverhärtung bei Coman

München (SID) - Der französische Fußball-Nationalspieler Kingsley Coman muss in den kommenden Tagen im Training bei Bayern München kürzertreten. Der Offensivspieler erlitt im Länderspiel gegen Moldau (2:1) eine neurogene Muskelverhärtung im Oberschenkel, dies diagnostizierte laut FC Bayern Mannschaftsarzt Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt bei einer Untersuchung am Samstag in München.

Kingsley Coman fällt in den kommenden Tagen aus © SID

Coman hatte die Auswahl von Weltmeister Frankreich vorzeitig aufgrund der Blessur verlassen.