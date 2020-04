Neustart der Serie A? Italiens Sportminister skeptisch

Rom (SID) - Der italienische Sportminister Vincenzo Spadafora gibt sich in der Frage nach einer Wiederaufnahme der Serie A skeptisch. "Die Wiederaufnahme des Mannschaftstrainings ab dem 18. Mai bedeutet nicht, dass die Meisterschaft neu startet. Ich appelliere an die Liga, damit sie einen Plan B entwirft. Es gibt nicht viele Lösungen", sagte der Minister im Interview mit dem italienischen TV-Kanal La 7 am Mittwoch.

Italiens Sportminister Vincenzo Spadafora © SID

"In der jetzige Lage ist es unmöglich zu sagen, wann und ob die Meisterschaft Mitte Juni neu starten kann. Es gibt keine Sicherheit", sagte Spadafora. In Italien ruht der Ball seit dem 9. März.