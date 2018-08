Neuzugang Wolf im BVB-Training verletzt

Dortmund (SID) - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund droht der Ausfall von Offensivspieler Marius Wolf. Der Neuzugang von Pokalsieger Eintracht Frankfurt zog sich am Donnerstag im Training eine Verletzung zu. Der 23-Jährige griff sich an den Fuß, krümmte sich vor Schmerzen und musste mit einem Golfcart abtransportiert werden. Eine Diagnose stand zunächst aus.

Marius Wolf hat sich im Training verletzt © SID

Wolf war beim mühsamen 2:1 nach Verlängerung in der ersten Runde des DFB-Pokals bei der SpVgg Greuther Fürth einer der Lichtblicke in der Mannschaft von Trainer Lucien Favre. Der BVB startet am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) gegen RB Leipzig in die Bundesliga-Saison.