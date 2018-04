New York Knicks feuern Trainer Hornacek

New York (SID) - Die New York Knicks haben sich nach einer weiteren enttäuschenden Saison in der nordamerikanischen Basketball-Profiliga NBA von Trainer Jeff Hornacek getrennt. Das berichten verschiedene US-Medien übereinstimmend. Hornacek (54) hatte noch einen Vertrag bis 2019.

Bei den New York Knicks entlassen: Jeff Hornacek © SID

Der zweimalige Meister New York hat auch in dieser Saison mit 29 Siegen und 53 Niederlagen klar die Play-offs verpasst. Zuletzt war das Team aus dem Big Apple 2012/13 in der Meisterrunde dabei. Hornacek hatte den Posten im Sommer 2016 übernommen. Die Gesamtbilanz unter dem früheren NBA-Profi lautet 60:104.