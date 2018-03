NextGen-Stars Chung und Shapovalov schlagen in Deutschland auf

Köln (SID) - Die deutschen Tennis-Fans können sich bei den Rasenturnieren im Juni in Stuttgart (11. bis 17.) und im westfälischen Halle (18. bis 24.) auf Stars der "Next-Generation" freuen. Australian-Open-Halbfinalist Chung Hyeon (Südkorea/21), wird bei den Gerry Weber Open in Halle ebenso aufschlagen wie der Russe Andrej Rublew, den er in Mailand im Finale der Junioren-WM bezwungen hatte.

Shapovalov bei Rasentunier in Stuttgart dabei © SID

Auch beim MercedesCup in der Schwaben-Metropole ist Chung Hyeon dabei, ebenso der drei Jahre jüngere Kanadier Denis Shapovalov, auf Position 46 derzeit jüngster Top-50-Spieler der Welt.

"Chung hat mit seinem attraktiven Spiel Millionen von Fans in aller Welt gewonnen. Er wird sicher eine Rolle beim Kampf um die Titelvergabe spielen", sagte Halle-Turnierdirektor Ralf Weber, der neben Titelverteidiger Roger Federer auch 2011-Gewinner Philipp Kohlschreiber (Augsburg) wieder auf der Anlage begrüßen kann.