Neymar auf China-Tour zum PSG-Kader gestoßen

Shenzhen (SID) - Superstar Neymar ist von Dutzenden Fans auf der China-Tour des französischen Fußballmeisters Paris St. Germain in Shenzhen empfangen worden. Der Brasilianer stieß nach der für ihn enttäuschenden Weltmeisterschaft am Donnerstag zur Mannschaft des neuen Trainers Thomas Tuchel. Am Flughafen schrieb der 222-Millionen-Euro-Mann fleißig Autogramme und posierte für Fotos mit den wartenden Anhängern.

Für Neymar beginnt wieder der Trainingsalltag © SID

Seinen letzten Auftritt im PSG-Trikot hatte der 26-Jährige vor mehr als fünf Monaten absolviert, ehe eine Fußverletzung ihn zwischenzeitlich sogar um die WM-Teilnahme zittern ließ. Bei der Endrunde in Russland scheiterte Neymar, der wegen seiner Schwalben negativ in die Schlagzeilen geriet, mit Brasilien bereits im Viertelfinale am späteren WM-Dritten Belgien.