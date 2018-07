Neymar gibt Fehler zu: "Manchmal übertreibe ich"

Rio de Janeiro (SID) - Der brasilianische Superstar Neymar hat erstmals zugegeben, mit einigen seiner Reaktionen bei der Fußball-WM in Russland über das Ziel hinausgeschossen zu sein. "Manchmal übertreibe ich, aber die Wahrheit ist: Ich leide auf dem Spielfeld", sagte der Angreifer im Video eines Sponsors, das am Sonntag auf mehreren brasilianischen TV-Kanälen ausgestrahlt wurde. Während und nach der WM war Neymar auch in Brasilien für seine wiederholten Schwalben oder Schauspieleinlagen heftig kritisiert worden.

Neymar bei Real Madrid offenbar kein Thema © SID

Neymar versicherte in dem Video, er habe sich geändert. Er habe lange gebraucht, "um Eure Kritik zu akzeptieren, um in den Spiegel zu schauen und ein neuer Mann zu werden", er sei gefallen, "aber nur wer fällt, kann wieder aufstehen". Er forderte die Fans auf, ihn wieder zu unterstützen. "Ihr könnt weiter Steine auf mich werfen, oder ihr werft diese Steine weg und helft mir, aufzustehen."

Neymar begründete seine Reaktionen mit seinem Unvermögen, mit Niederlagen umzugehen: Er habe noch nicht gelernt, wie es sei, frustriert zu sein oder das Publikum zu enttäuschen. Er kämpfe darum, "den Jungen in mir am Leben zu erhalten".

