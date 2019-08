Neymar trainiert bei PSG - Medien berichten über Einigung mit Barca

Saint-Germain-en-Laye (SID) - Das Verwirrspiel um Fußball-Superstar Neymar geht weiter. Trotz anhaltender Diskussionen über einen Wechsel des 27 Jahre alten Brasilianers zum FC Barcelona nahm Neymar am Donnerstagnachmittag am Training seines Klubs Paris St. Germain teil. Neymar jonglierte ein wenig mit dem Ball vor den anwesenden Journalisten und schloss sich dann ohne weiteren Kommentar seinen Mannschaftskollegen an.

Neymar trainierte bei Paris mit © SID

Kurz zuvor hatte der für gewöhnlich bestens informierte italienische Journalist Gianluca Di Marzio von einer Einigung zwischen beiden Klubs berichtet. Neymar war 2017 für die Weltrekordsumme von 222 Millionen von Barca zu PSG gewechselt, seitdem gab es immer wieder Berichte über eine Rückkehr des in Paris angeblich höchst unzufriedenen Angreifers. Der deutsche PSG-Trainer Thomas Tuchel konnte mit seinem Star nicht planen.

Barcelonas Präsident Josep Maria Bartomeu weilt am Donnerstagnachmittag bei der Champions-League-Auslosung in Monaco. Laut spanischen Medienberichten will er dort einen weiteren Vorstoß unternehmen. Zuletzt lagen beide Klubs in Sachen Ablösesumme dem Vernehmen nach deutlich auseinander.

Neymar hat seit dem 11. Mai kein Pflichtspiel bestritten, die Teilnahme an der Copa America mit Brasiliens Nationalmannschaft verpasste er verletzungsbedingt.