Neymar zurück bei PSG

Paris (SID) - Brasiliens Fußball-Superstar Neymar ist am Montag zu seinem Klub Paris St. Germain zurückgekehrt. Der 27-Jährige stieg am Vormittag auf dem Trainingsgelände Camp des Loges aus einem schwarzen Van und nahm laut dem TV-Sender RMC Sport beim französischen Meister an einer Einheit unter Ausschluss der Öffentlichkeit teil. Zuvor hatte ein Mitglied von Neymars Pressestab der französischen Nachrichtenagentur AFP das Kommen des kapriziösen Stars angekündigt.

Medien: Neymar (M.) trainiert offenbar wieder bei PSG © SID

Neymar will Paris nach zwei Jahren unbedingt verlassen und zum FC Barcelona zurückkehren. Der Brasilianer, der die Copa America wegen einer Verletzung verpasst hatte und den Triumph der Selecao nur als Zuschauer erlebte, provoziert seinen Wechsel seit Tagen mit spitzen Bemerkungen gegen den Klub des deutschen Trainers Thomas Tuchel. Zum Trainingsauftakt in der vergangenen Woche hatte er gefehlt und angebliche Verpflichtungen in seiner Heimat Brasilien vorgeschoben.

In einem Interview mit dem Portal "Oh my Goal" am Wochenende nannte Neymar nun gleich zweimal das 6:1 von Barcelona im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League 2017 gegen PSG als bemerkenswertesten Moment seiner Karriere - neben dem gegen Deutschland gewonnenen Olympiafinale 2016. Sein Vater Santos versicherte aber, dass die Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen seien: "Zu keiner Zeit wollte er PSG oder den Spielern respektlos gegenübertreten."

Neymar hatte bis 2017 bei Barca unter Vertrag gestanden, ehe er für die Rekordablöse von 222 Millionen Euro nach Paris wechselte. Seit Wochen forciert er seine Rückkehr zu den Katalanen. Sofern ein "für alle Beteiligten zufriedenstellendes Angebot" eingehen werde, sagte PSG-Sportdirektor Leonardo unlängst der französischen Tageszeitung Le Parisien, "kann Neymar PSG verlassen".