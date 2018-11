Nguyen lobt Kunstturnerinnen: "Besser aufgestellt als wir"

Hamburg (SID) - Für Marcel Nguyen haben die deutschen Kunstturnerinnen aktuell ihren männlichen Kollegen den Rang abgelaufen. "Ich würde schon sagen, dass sie im Moment besser aufgestellt sind als wir", erklärte der Olympiazweite von London 2012 in einem Interview mit dem Münchner Merkur.

Marcel Nguyen lobt die weiblichen Kolleginnen © SID

Derzeit hätten die Frauen, so der 31-Jährige weiter, drei Athletinnen mit Medaillenchancen: "Das ist bei uns zurzeit schwierig." Vor drei Wochen hatte die Stuttgarterin Elisabeth Seitz bei den Weltmeisterschaften in Doha/Katar am Stufenbarren Bronze und damit das einzige deutsche Edelmetall gewonnen.

Nguyen sieht mittelfristig das Ende seiner mittlerweile 13 Jahre währenden internationalen Laufbahn näher rücken: "Die Heim-WM nächstes Jahr in Stuttgart und dann noch Olympia 2020 in Tokio, das könnte es für mich schon gewesen sein", sagte der zweimalige Barren-Europameister.