Niang neuer FIBA-Präsident - Weiss bleibt Schatzmeister

Shenzhen (SID) - Hamane Niang ist neuer Präsident des Basketball-Weltverbandes FIBA. Unmittelbar vor dem Beginn der 18. Weltmeisterschaft in China wählten Delegierte von 156 Mitgliedsverbänden den 67-Jährigen aus Mali einstimmig ins Amt, Niang wird Nachfolger von Horacio Muratore. Der Argentinier stand seit 2014 an der FIBA-Spitze.

Beim Kongress in Peking wurde zudem Ingo Weiss, Präsident des Deutschen Basketball Bundes (DBB), zum zweiten Mal als FIBA-Schatzmeister bestätigt. "Schatzmeister beim Basketball-Weltverband zu sein ist eine sehr anspruchsvolle und herausfordernde, aber vor allem sehr reizvolle Aufgabe, der ich mich auch weiterhin mit vollem Einsatz stellen werde", sagte Weiss. Der DBB-Boss ist durch die Wahl automatisch Mitglied des Central Boards und des Exekutivkomitees der FIBA.

Das Turnier in Fernost beginnt am Samstag. Die deutsche Mannschaft um Leader Dennis Schröder spielt in der Vorrunde gegen Frankreich, die Dominikanische Republik und Jordanien.