"Nicht bereit, aufzuhören": Hirscher setzt Karriere fort

Fuschl am See (SID) - Ski-Olympiasieger Marcel Hirscher wird seine Karriere nach der erfolgreichsten Saison seiner Laufbahn wenig überraschend fortsetzen. Das bekräftigte der 29-Jährige am Mittwoch bei einem Sommergespräch in Fuschl am See/Österreich.

Marcel Hirscher wird auch weiter in die Skier steigen © SID

"Ich bin motiviert, weiter Rennen zu fahren. Ich bin nicht bereit, aufzuhören", sagte Hirscher. Er habe in den vergangenen Monaten "viel nachgearbeitet, nachgedacht, vorbereitet. Es wird eine Saison mit Marcel sein, in welcher Form, kann ich nicht sagen."

Das österreichische Ski-Idol gewann im vergangenen Winter zum siebten Mal den Gesamtweltcup. Dazu errang er zwei Gold- und eine Silbermedaille bei den Olympischen Spielen in Pyeongchang/Südkorea. Mit 13 Saisonsiegen im Weltcup stellte er die Bestmarke ein.

Im Juni heiratete Hirscher seine langjährige Freundin Laura Moisl. Im September erwartet das Ehepaar sein erstes gemeinsames Kind.