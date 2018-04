"Nicht unser Tag": Werth im Grand Prix Zweite hinter Graves

Paris (SID) - Die sechsmalige Olympiasiegerin Isabell Werth musste sich in der ersten Dressurprüfung im Rahmen des Weltcupfinales in Paris mit dem ungewohnten zweiten Platz begnügen. Nach Fehlern unter anderem in den Einer- und Zweierwechseln lag die 48-Jährige aus Rheinberg mit ihrem Erfolgspferd Weihegold im Grand Prix knapp drei Prozentpunkte hinter der Amerikanerin Laura Graves mit dem 16 Jahre alten Wallach Verdades.

Dressurprüfung: Isabell Werth erreicht nur Platz zwei © SID

"Heute ist Freitag, der 13.", stellte Werth anschließend fest: "Das war halt einfach nicht unser Tag." Weihegold sei "total aufgeheizt" gewesen, "da waren viele kleine Fehler drin". Am Samstag in der Kür soll es auf jeden Fall besser laufen: "Neuer Tag, neues Glück."

Für die Kür qualifizierten sich neben Werth unter anderem auch die beiden weiteren deutschen Starterinnen. Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen) und ihr Rapphengst Unee BB landeten im Grand Prix auf dem dritten Platz, Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider (Framersheim) wurde mit Sammy Davis jr. Vierte.

Im Vorjahr in Omaha hatte Werth mit einer spektakulären Kür den Weltcup gewonnen, Graves war Zweite geworden.