Nichts Neues in der Formel 1: Hamilton Wettfavorit in Istanbul

Gibraltar (SID) - Lewis Hamilton wird am Sonntag in Istanbul das Rennen und seinen siebten WM-Titel gewinnen und damit zu Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher aufschließen. Laut Sportwettenanbieter bwin ist der Brite mit Quote 1,40 für einen Sieg der große Favorit beim Großen Preis der Türkei (11.10/RTL und Sky).

Hamilton kann sich in Istanbul den WM-Titel sichern © SID

Macht der Finne Valtteri Bottas seinem Mercedes-Teamkollegen doch noch einen Strich durch die Rechnung, zahlt bwin das 4,50-fache des Einsatzes zurück.

Dass Sebastian Vettel es in dieser Saison noch einmal ganz nach vorne schafft, hält bwin mit einer Sieg-Quote 501,00 für unwahrscheinlich. Gelingt es Vettel, vor seinem Ferrari-Teamkollegen Charles Leclerc ins Ziel zu kommen, zahlt bwin das 4,75-fache zurück.