Nick Bier zieht bei Amateurbox-WM ins Achtelfinale ein

Jekaterinburg (SID) - Bei der Amateurbox-WM in Jekaterinburg (Russland) hat der dritte deutsche Boxer das Achtelfinale erreicht. Weltergewichtler Nick Bier (Gifhorn) schlug im 69 kg-Limit den Schweden Billy Lindquist nach Punkten mit 4:0. In der Runde der letzten 16 trifft der deutsche Vizemeister am Dienstag auf den WM-Dritten Abylaichan Schüssipow (Kasachstan).

Nick Bier zog bei der Amateurbox-WM ins Achtelfinale ein © SID

Im Anschluss stieg noch Superschwergewichtler Nelvie Tiafack (Köln) in den Ring. Der Dritte der letzten Europaspiele in Minsk bekommt es im Kampf um den Achtelfinal-Einzug mit Dohyeon Kim aus Südkorea zu tun.

Zuvor hatten bereits Halbschwergewichtler Ibragim Bazujew (Köln) sowie Schwergewichtshoffnung Ammar Abduliabbar (Hamburg) das Ticket fürs Achtelfinale gelöst. Insgesamt hatte der Deutsche Boxverband (DBV) acht Athleten zur WM geschickt, vier Boxer sind bereits ausgeschieden.