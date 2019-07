Nicolato neuer Trainer von Italiens U21

Rom (SID) - Paolo Nicolato ist der neue Trainer von Italiens U21-Fußball-Nationalmannschaft. Dies gab der italienische Fußballverband FIGC am Mittwoch bekannt. Der 52-Jährige ersetzt Luigi Di Biagio, der nach Italiens Aus bei der Europameisterschaft im eigenen Land in der Vorwoche zurückgetreten war. Nicolato hatte in den vergangenen Jahren bereits Italiens U18, U19 und U20 gecoacht.