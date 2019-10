Niederländisches Radtalent Maas nach Sturz querschnittsgelähmt

München (SID) - Das niederländische Radsporttalent Edo Maas hat bei einem schweren Rennunfall vor knapp zwei Wochen während der Lombardei-Rundfahrt der U23-Klasse eine Querschnittslähmung erlitten und kann infolgedessen seine Beine nicht mehr bewegen. Wie das deutsch-lizenzierte Team Sunweb, dessen Nachwuchsmannschaft der 19-Jährige angehört, nun mitteilte, sei es unwahrscheinlich, dass die Funktionalität jemals zurückkehre, die Hoffnung aber bleibe.

Edo Maas nach schwerem Rennunfall querschnittsgelähmt © SID

Der Unfall geschah am 6. Oktober, als in einer Abfahrt ein Auto auf die Rennstrecke geriet und Maas bei hoher Geschwindigkeit mit dem Fahrzeug kollidierte. Seither wird Maas in einem Krankenhaus in Mailand versorgt. Frakturen am Rücken und im Gesicht hatten mehrere Operationen zur Folge, inzwischen sei Maas seit einigen Tagen wach, bei vollem Bewusstsein und verarbeite gerade die Neuigkeiten.

Sunweb verband die Mitteilung mit einem Aufruf an den Radsportweltverband UCI, alle Zeit und Anstrengungen in die Verbesserung der Sicherheit zu investieren.