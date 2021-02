Niederlage für "dritten Anzug" der deutschen Basketballer

Köln (SID) - Der "dritte Anzug" der deutschen Basketball-Nationalmannschaft hat in der sportlich bedeutungslosen EM-Qualifikation in Spiel fünf die vierte Niederlage kassiert. Die Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl musste sich in Podgorica Großbritannien mit der Schlusssirene mit 81:83 (45:47) geschlagen geben und belegt damit in der Gruppe G weiter den vierten und letzten Platz.

Zirbes erzielt gegen Großbritannien 14 Punkte © SID

Am Montag (20.00 Uhr/beide MagentaSport) steht für die deutsche Mannschaft in Podgorica gegen Gastgeber Montenegro das letzte Gruppenspiel an. Als Co-Gastgeber der EM 2022 ist die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) gesetzt. Die Briten dürfen nach dem Erfolg ebenfalls auf ein EM-Ticket hoffen.

Rödl fehlten gegen die international zweitklassigen Briten "sicher 10 bis 15 Spieler, die in diese Mannschaft reingehören", so auch die deutschen NBA-Profis um Dennis Schröder und die Spieler der EuroLeague-Teilnehmer. Vom Team in Podgorica dürfte der Sprung ins Aufgebot für das Tokio-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien (29. Juni bis 4. Juli) "sicher schwer werden, aber das wissen die Jungs auch", sagte Rödl.

Gegen Großbritannien hielt die von Routinier Robin Benzing angeführte deutsche Mannschaft nach schwachem Beginn gut mit. Getrübt wurde der Auftritt allerdings von einer Verletzung in der ersten Halbzeit von Starter Andreas Obst. Der Ulmer knickte mit dem Fuß um und musste vom Feld. Die besten deutschen Werfer waren Mike Zirbes (Shabab Al Ahli/Dubai/14 Punkte), Kenneth Ogbe (Bamberg/11) und Andreas Seiferth (Bayreuth/12).