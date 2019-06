Niederlage gegen Barty: Görges verpasst achten WTA-Titel

Birmingham (SID) - Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat beim Turnier in Birmingham ihren achten Titel auf der WTA-Tour verpasst. Die 30-Jährige aus Bad Oldesloe unterlag im Finale des Rasenturniers der australischen French-Open-Gewinnerin Ashleigh Barty 3:6, 5:7, die am Montag erstmals die Spitze der Tennis-Weltrangliste übernimmt. Den letzten ihrer bisher sieben Titel holte Görges im Januar in Auckland.

Julia Görges unterlag im Finale gegen Ashley Barty © SID

Wimbledonsiegerin Angelique Kerber hatte derweil beim WTA-Turnier auf Mallorca den Einzug ins Endspiel verpasst. Die Weltranglistensechste aus Kiel unterlag am Samstag im Halbfinale der Schweizerin Belinda Bencic 6:2, 6:7 (2:7), 4:6.

Barty löst die Japanerin Naomi Osaka ab und wird als erst zweite Australierin nach Evonne Goolagong-Cawley (1976) auf Platz eins stehen.