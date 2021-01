Niederlage gegen Dortmund: Leipzig verpasst Sprung auf Platz eins

Leipzig (SID) - Borussia Dortmunds Traum-Duo Erling Haaland und Jadon Sancho hat den Sprung der Überflieger von RB Leipzig an die Tabellenspitze der Bundesliga verhindert. Im lange taktisch geprägten Topspiel am Samstagabend besiegte der offensiv am Ende eiskalte BVB zu harmlose Sachsen verdient mit 3:1 (0:0). Mit 31 Punkten steht RB, das erstmals seit acht Spielen verlor, zwei Punkte hinter dem Ersten aus München, der bei Borussia Mönchengladbach verloren hatte.

Haaland trifft doppelt - BVB gewinnt gegen Leipzig © SID

Sancho (55.) und Haaland (71./84.) trafen zum wichtigen Triumph für die Gäste aus dem Ruhrgebiet, Alexander Sörloth (89.) für RB. Durch den zweiten Sieg in Folge nutzte der BVB die Gelegenheit, nah an die Top-Ränge heranzurobben.

Mit 28 Punkten liegt das junge Team wieder in Schlagdistanz zu den Top Drei und nur einen Zähler hinter dem Dritten Bayer Leverkusen. Gegen den FSV Mainz 05 am kommenden Samstag (15.30 Uhr/Sky) hat der BVB die nächste Chance auf drei Punkte, RB reist zum VfL Wolfsburg.

BVB-Interimstrainer Edin Terzic vertraute auf die Formation vom jüngsten 2:0 gegen Wolfsburg, mit dem der BVB sich nach kritischen Wochen besser zurückgemeldet hatte. Der gegen den VfL von einem Muskelfaserriss zurückgekehrte Haaland stürmte vor Giovanni Reyna, Marco Reus und Sancho. Präsenter waren zu Spielbeginn aber die Leipziger, die den Ball gut durch die Reihen spielten und Dortmund bei seltenem Ballbesitz durch das typische RB-Pressing kaum zur Entfaltung kommen ließen.

Den Sieg plane er schon ein, hatte RB-Trainer Julian Nagelsmann unter der Woche gesagt. Dementsprechend entschlossen trat seine Mannschaft in der ersten Halbzeit auf. Der tödliche Pass fehlte den Sachsen jedoch im letzten Drittel zu wirklich zwingenden Torchancen.

Dortmund stand in der Abwehr solide und erlaubte den immer wieder anlaufenden Gastgebern wenig. Gegen Ende des Durchgangs presste der BVB etwas aggressiver, aber beide Mannschaften neutralisierten sich in einer vorsichtig geführten Partie zusehends.

Die erste halbwegs gefährliche Möglichkeit hatte Leipzig daher aus der Ferne. Offensivmann Dani Olmo (41.) schoss einen von der Dortmunder Verteidigung abgeblockten Chipball von der Strafraumgrenze rund einen Meter über das BVB-Tor. Nach der Pause drehte der BVB auf und drückte Leipzig phasenweise in die eigene Hälfte. Reus aus spitzem Winkel und Emre Can per Kopfball (beide 49.) hätten Dortmund bereits in Führung bringen können.

Die Terzic-Elf spielte sich nun effizient Möglichkeiten heraus, nach einem Sturmlauf von Haaland legte Reus mit der Hacke auf den freistehenden Sancho, der aus kurzer Distanz traf. Zehn Minuten nach dem Treffer traf Haaland nur die Latte, nachdem RB-Torwart Peter Gulacsi den Ball noch entscheidend abgelenkt hatte.

Nur zwei Minuten später vergab Olmo die Großchance zum Ausgleich, als er aus fünf Metern am Pfosten scheiterte. Kurz darauf nickte Haaland eine Sancho-Flanke zu seinem elften Saisontor ein. Sein zwölftes folgte.