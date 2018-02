Niederlage gegen Kvitova - Görges verpasst Finale von St. Petersburg

St. Petersburg (SID) - Julia Görges hat das Finale von St. Petersburg und damit eine erstmalige Platzierung in den Top Ten der Tenis-Weltrangliste verpasst. Die 29-Jährige aus Bad Oldesloe, an Nummer fünf gesetzt, unterlag im Halbfinale der zweimaligen Wimbledonsiegerin Petra Kvitova (Tschechien) mit 5:7, 6:4, 2:6. Für Görges war es die zweite Niederlage in den vergangenen 20 Matches.

Kvitova, im Oktober 2011 die Nummer zwei der Welt, trifft im Finale am Sonntag auf Wozniacki-Bezwingerin Daria Kasatkina (Russland/Nr. 8) oder die an Nummer vier gesetzte Französin Kristina Mladenovic.