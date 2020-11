Niederlage gegen Trödel-Show: 5,42 Millionen sehen Länderspiel gegen Tschechien

Leipzig (SID) - Das sinkende Interesse an der Fußball-Nationalmannschaft hat für einen Tiefstwert bei den TV-Quoten gesorgt. Nur 5,42 Millionen Zuschauer im Schnitt sahen am Mittwochabend bei RTL das 1:0 (1:0) im Länderspiel gegen Tschechien. Das ist der schwächste Wert in dieser Saison, zuvor hatte er bei 5,82 (3:3 gegen die Türkei/7. Oktober) gelegen.

Zwischenzeitlich hatte "Bares für Rares" höhere Quoten © SID

In der ersten Hälfte (5,28) musste sich die DFB-Elf sogar der Trödel-Show "Bares für Rares" im ZDF mit Horst Lichter (5,45) geschlagen geben. In der Spitze verfolgten das Spiel gegen die Tschechen 5,80 Millionen Zuschauer. Der Marktanteil betrug 18,2 Prozent. Die Quoten der laufenden Saison im Überblick:

Spanien/Nations League (3. September/ZDF/1:1): 7,94 Millionen (Schnitt)

Schweiz/NL (6.September/ZDF/1:1): 6,51

Türkei/Länderspiel (7. Oktober/RTL/3:3): 5,82

Ukraine/NL (10. Oktober/ARD/2:1): 7,53

Schweiz/NL (13. Oktober/ARD/3:3): 8,19

Tschechien/LS (11. November/RTL/1:0): 5,42