Niederlage trotz Führung: Düsseldorf patzt in Berlin

Berlin (SID) - Fortuna Düsseldorf hat in der 2. Fußball-Bundesliga einen überraschenden Rückschlag kassiert und könnte die Tabellenführung im Laufe des 22. Spieltags sogar einbüßen. Die Mannschaft von Trainer Friedhelm Funkel verlor bei Union Berlin trotz Führung mit 1:3 (1:0) und musste die fünfte Saisonniederlage hinnehmen.

Sebastian Polter brachte Union in Führung © SID

Florian Neuhaus (41.) hatte die Fortuna am Karnevalssamstag in Führung geschossen, doch Steven Skrzybski (67., Handelfmeter/90.+5) und Sebastian Polter (71.) drehten die Partie zugunsten der Berliner, die im sechsten Spiel unter Trainer Andre Hofschneider ihren ersten Sieg feierten. Union hatte zuletzt Anfang November gegen den FC St. Pauli gewonnen.

Düsseldorfs Verfolger 1. FC Nürnberg könnte am Montag (20.30 Uhr/Sky) mit einem Sieg beim FC St. Pauli den Spitzenreiter ablösen.

Gegen Düsseldorf investierte Berlin von Anfang an viel - in Führung gingen dennoch die effektiven Gäste. Niko Gießelmann bediente den freien Neuhaus, der sich die Chance nicht nehmen ließ. Berlin blieb vor 22.012 Zuschauern aber hartnäckig und ging durch einen Doppelschlag in Führung. Erst verwandelte Skrzybski einen Elfmeter nach einem Handspiel von Fortunas Adam Bodzek, dann staubte Polter zum 2:1 ab.