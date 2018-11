Niederlande folgen England, Portugal und der Schweiz ins Finalturnier

Köln (SID) - Die Niederlande, England, Europameister Portugal und die Schweiz gehen im kommenden Sommer beim erstmals ausgetragenen Finalturnier der Nations League an den Start. Die Niederlande lösten am Montag durch ein 2:2 (0:2) gegen Deutschland als letztes Team das Ticket für das Final Four. Bei einer Niederlage hätte sich Weltmeister Frankreich qualifiziert.

Van Dijk trifft zum Ausgleich gegen Deutschland © SID

Die Teams nehmen als Gruppensieger der vier A-Ligen an dem Turnier teil, das vom 5. bis 9. Juni in Portugal ausgetragen wird. In Porto und Guimaraes wird es zunächst je ein Halbfinale geben, ausgelost werden die Begegnungen am 3. Dezember in Dublin. Die Sieger ziehen ins Finale ein, die Verlierer spielen um Platz drei.