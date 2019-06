Niederlande zieht ins WM-Halbfinale ein - Gegner Schweden

Valenciennes (SID) - Die Europameisterinnen aus den Niederlanden sind erstmals in das Halbfinale einer Fußball-WM eingezogen und treffen dort auf Schweden. Das Team von Trainerin Sarina Wiegman gewann gegen Italien in Valenciennes 2:0 (0:0) und qualifizierte sich damit auch erstmals für Olympische Spiele. Die Treffer erzielten die ehemaligen Münchnerinnen Vivianne Miedema (70.) und Stefanie van der Gragt (80.).

Stehen erstmals in einem WM-Halbfinale: Niederlande © SID

Die DFB-Auswahl verlor am Abend gegen Schweden (1:2) und verpasste damit den Sprung unter die letzten Vier sowie das Olympiaticket für Tokio 2020. Durch die Niederlage Frankreichs gegen die USA am Freitagabend steht fest, dass die drei europäischen Halbfinalisten die Olympiaqualifikation sicher haben. Die Engländerinnen, die am Donnerstag den Einzug unter die letzten Vier schafften, erspielten für das gesamtbritische Olympiateam einen Platz.