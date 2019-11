Niemann-Stirnemann: Bei Pechstein "den sportlichen Aspekt sehen"

Köln (SID) - Die dreimalige Eisschnelllauf-Olympiasiegerin Gunda Niemann-Stirnemann hat Angst um ihre Sportart. "Sorgen mache ich mir schon, dass wir wirklich endlich wieder auf die Strümpfe kommen. Dass man weiß, es geht vorwärts, dass man Licht am Ende des Tunnels sieht", sagte Niemann-Stirnemann im ZDF-Morgenmagazin. Über die Führungskrise in der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) sagte die 53-Jährige: "Es sieht schwierig aus, aber das muss vom Verband intern gelöst werden."

Niemann-Stirnemann macht sich Sorgen © SID

Niemann-Stirnemann, die mittlerweile als Trainerin arbeitet und unter anderem ihre 17-jährige Tochter Victoria betreut, hielt sich in dem Streit zwischen der DESG und ihrer ehemaligen Konkurrentin Claudia Pechstein zurück, meinte aber: "Wichtig ist, dass man Anerkennung für solch eine Sportlerin hat, die diesen harten Weg für sich gewählt hat und das bis 50 nochmal wirklich versuchen möchte."

Dem solle man Respekt zollen und die Aufmerksamkeit geben, so Niemann-Stirnemann, "dass sie für sich auch diesen Weg bestreiten kann, ohne große Probleme. Weil man ja weiß, es sind ihre letzten Jahre. Man sollte nicht so viele Schauplätze am Rand machen, man sollte wirklich den sportlichen Aspekt sehen."

Pechstein, die nach einem Streit mit Bundestrainer Erik Bouwman zur Zeit mit dem polnischen Team trainiert, will bei den Olympischen Winterspielen 2022 in Peking antreten, dann wird sie 50 Jahre alt.

Nach dem Rücktritt von Verbandspräsidentin Stefanie Teeuwen vor den deutschen Meisterschaften Anfang November war in der Deutschen Eisschnelllauf-Gemeinschaft (DESG) eine öffentliche Debatte um ihre Nachfolge entbrannt. Im Zuge dessen brachte Pechstein offensiv ihren Lebensgefährten Matthias Große als neuen Präsidenten ins Spiel.

Wenige Tage später schloss die DESG diesen wegen "teilweise unsachgemäßer und dadurch verbandsschädigenden medialen Aussagen" aus dem Betreuerstab der Nationalmannschaft aus. Pechstein holte daraufhin zum Rundumschlag gegen den Verband aus, prangerte Missstände an und warf der DESG die "vorsätzliche Schädigung" ihres sportlichen Weges und Umfeldes vor.