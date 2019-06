Nishikori sagt Teilnahme bei ATP-Turnier in Halle ab

Halle Westfalen (SID) - Der Weltranglistensiebte Kei Nishikori hat seinen Start beim ATP-Turnier in Halle/Westfalen in der kommenden Woche verletzungsbedingt abgesagt. Der Japaner laboriert weiterhin an einer Oberarmverletzung, die ihn auch bei seiner Viertelfinalniederlage bei den French Open gegen den späteren Sieger Rafael Nadal behindert hatte.

Kei Nishikori fehlt beim ATP-Turnier in Halle © SID

In den kommenden Jahren dürfen die Tennisfans in Halle aber auf eine Teilnahme Nishikoris hoffen. Wie die Organisatoren mitteilten, habe man sich mit ihm auf einen Dreijahresvertrag von 2020 bis 2022 geeinigt.