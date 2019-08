Noch ein Jahr bis zu den Paralympics: "Begeisterung wird groß sein"

Köln (SID) - Ein Jahr vor dem Start der Paralympics sieht Karl Quade, deutscher Chef de Mission, Tokio für die 540 Medaillenentscheidungen gerüstet. "Ich bin mir sicher, dass wir in Tokio hervorragende Rahmenbedingungen vorfinden werden. Die Begeisterung in Japan wird groß sein", sagte der Vizepräsident Leistungssport des Deutschen Behindertensportverbandes (DBS). Die Paralympics beginnen am 25. August 2020.

Die Paralympics in Tokio beginnen am 25. August 2020 © SID

Quade hofft in Tokio auf mehr als 155 deutsche Athletinnen und Athleten, die 2016 in Rio de Janeiro am Start waren. "Das hängt vor allem mit den Teamsportarten zusammen. Wir freuen uns, dass sich unsere Goalball-Herren und Rollstuhlbasketball-Damen schon sicher qualifiziert haben", sagte Quade, der zum 13. Mal bei Paralympics Chef de Mission sein wird.

Weitere Mannschaften sollen folgen. Chancen haben noch beide Sitzvolleyball-Teams (bei Qualifikationsturnieren im März 2020), die Rollstuhlbasketball-Herren (bei der EM Anfang September), die Blindenfußballer (bei der EM Mitte September) und Rollstuhlrugby (bei einem Qualifikationsturnier im Frühjahr 2020). Dazu habe der DBS "bereits einige weitere Startplätze gesammelt, unter anderem in den Sportarten Para Judo, Para Kanu, Para Sportschießen und Para Dressursport. Damit können wir zum jetzigen Zeitpunkt sehr zufrieden sein", sagte Quade.

Für Para-Tischtennisspieler Jochen Wollmert (54) werden es die achten Paralympics (zehn Medaillen bisher) sein. "Die Olympischen und Paralympischen Spiele sind in der Stadt schon sehr präsent. Das macht Lust auf mehr", sagte Wollmert nach seinen Eindrücken, die er unlängst bei einem Turnier in Tokio sammeln konnte.