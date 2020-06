"Noch nie abgestiegen": Freiburg hofft auf Europa-League-Jahr

Freiburg (SID) - Sportvorstand Jochen Saier vom Fußball-Bundesligisten SC Freiburg hofft aus ganz pragmatischen Gründen auf den Einzug seiner Mannschaft in den internationalen Wettbewerb. "Wir sind immerhin noch nie abgestiegen in einem Europa-League-Jahr. Deshalb tun wir alles dafür, es zu schaffen", sagte Saier im Interview mit dem Münchner Merkur.

Saier (r.) will Einzug in internationalen Wettbewerb © SID

Zwei Spieltage vor dem Saisonende belegen die Breisgauer überraschend den achten Rang, Platz sechs würde für die direkte Qualifikation reichen und ist nur einen Punkt entfernt. Als Siebter müsste Freiburg die Qualifikation zur Europa League spielen.

Sollte der Einzug in die Europa League dem Sport-Club gelingen, müssen laut Saier noch "einige für uns anspruchsvolle Anschlussfragen geklärt werden – wie der Einfluss auf die Saisonplanung und die Kaderzusammensetzung. Das würden wir aber alles mit Freude angehen, keine Frage", sagte er. Am Samstag (15.30 Uhr/Sky) tritt Freiburg beim deutschen Meister Bayern München an.