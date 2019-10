"Noch nie so hervorragend" - Weltverband lobt Stuttgarter Turn-WM

Stuttgart (SID) - Der Weltverband FIG hat die Organisatoren der Kunstturn-Weltmeisterschaften in Stuttgart in den höchsten Tönen gelobt. "Noch nie haben wir solch hervorragende Titelkämpfe gesehen", sagte FIG-Präsident Morinari Watanabe am Sonntag. Insgesamt wurden in der Hanns-Martin-Schleyer-Halle 102.000 Zuschauer gezählt.

Die Organisation der Kunstturn-WM wurde gelobt © SID

Eine vierte WM-Bewerbung nach 1989, 2007 und 2019 wird beim Deutschen Turner-Bund (DTB) bereits erwogen. Sie ist allerdings abhängig vom Bau einer neuen Austragungsstätte in der schwäbischen Metropole.