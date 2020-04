Noch ohne trommelnde Roboter: Baseball-Liga startet in Taiwan

Köln (SID) - In Taiwan ist am Sonntag die nationale Baseball-Liga CPBL trotz der Coronakrise in ihre neue Saison gestartet. Die Uni Lions setzten sich im Duell mit den Chinatrust Brothers 4:1 durch. Im östlich von China gelegenen Inselstaat sollen erst knapp 400 COVID-19-Fälle aufgetreten sein. Der Spielbetrieb wurde ohne Zuschauer gestattet.

Die Baseball-Liga Taiwans feierte ihren Saisonauftakt © SID

Ursprünglich hätte der Saisonauftakt bereits am Samstag in Taoyuan zwischen den Rakuten Monkeys und den Chinatrust Brothers über die Bühne gehen sollten, die Partie wurde wegen starken Regens aber verlegt. Die Veranstalter in Taoyuan hatten dabei mit einer kuriosen Idee für Aufsehen gesorgt. Sie installierten trommelnde Roboter und Pappfiguren als Fans auf den Tribünen, um trotz der ausgesperrten Fans etwas Stimmung im Stadion zu erzeugen.

In Deutschland war Fußball-Bundesligist Borussia Mönchengladbach auf eine ähnliche Idee gekommen. Die Fohlen bieten ihren Fans an, für 19 Euro Figuren von sich in Lebensgröße erstellen lassen, die dann in möglichen Geisterspielen auf den leeren Plätzen im Borussia-Park aufgestellt werden.