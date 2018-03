Noch zwei Spiele: DFB-Auswahl jagt Rekord

Düsseldorf (SID) - Die Rekordjagd geht weiter: Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ist seit 21 Länderspielen ungeschlagen. In der Geschichte des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) gab es insgesamt nur zwei längere Erfolgsserien: Von Oktober 1978 bis Dezember 1980 blieb die Nationalmannschaft in 23 Begegnungen in Folge ohne Niederlage, von Juni 1996 bis Februar 1998 waren es 22.

21 Spiele ungeschlagen: Sane (2.v.l.) und das DFB-Team © SID

Sollte die Mannschaft von Bundestrainer Joachim Löw zum Start ins WM-Jahr am Freitag (20.45 Uhr/ARD) in Düsseldorf gegen Spanien und vier Tage später in Berlin (20.45 Uhr/ZDF) gegen Brasilien erneut nicht als Verlierer vom Platz gehen, hätte sie den Rekord eingestellt.

Seine bisher letzte Niederlage hat der Weltmeister im EM-Halbfinale 2016 gegen Gastgeber Frankreich kassiert (0:2).