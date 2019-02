Nörenberg Interimstrainer der deutschen U20-Nationalmannschaft

Frankfurt/Main (SID) - Thomas Nörenberg übernimmt interimsweise das Traineramt bei der deutschen U20-Nationalmannschaft. Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) am Donnerstag mitteilte, wird der 55-Jährige die Auswahl bei den Länderspielen in Sandhausen gegen Portugal (22. März) und in Polen (26. März) betreuen. Nörenberg übernimmt das Amt von Meikel Schönweitz, der seit Beginn des Jahres übergeordneter Cheftrainer der Junioren-Nationalteams ist.

Thomas Nörenberg übernimmt das Amt von Meikel Schönweitz © SID

Nörenberg hatte zuvor mehr als ein Jahrzehnt als Assistent von Horst Hrubesch gearbeitet. Gemeinsam gewann das Duo unter anderem Silber bei den Olympischen Spielen 2016 in Rio de Janeiro und die EM-Titel mit der U19-Nationalmannschaft 2008 sowie 2009 mit der U21. Der neue Cheftrainer der U20 soll seine Arbeit dann mit Beginn der Saison 2019/2020 aufnehmen.