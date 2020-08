Nora Häuptle wird Trainerin des SC Sand

Sand am Main (SID) - Frauenfußball-Bundesligist SC Sand wird künftig von Nora Häuptle betreut. Der Verein teilte am Montag mit, dass die 37-Jährige das Traineramt übernehmen wird, als einzige Frau bekleidet sie damit dieses Amt bei einem Bundesligisten. Die Schweizerin betreut aktuell bis Ende September noch die U19-Auswahl in ihrer Heimat parallel zu ihrer neuen Tätigkeit.