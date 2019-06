Nordirland siegt spät in Weißrussland

Baryssau (SID) - Nordirland hat in der deutschen Gruppe C die Tabellenführung in der EM-Qualifikation erfolgreich verteidigt. Die Briten gewannen in Weißrussland durch ein spätes Tor von Paddy McNair (86.) 1:0 (0:0) und feierten den vierten Sieg im vierten Spiel. Mit zwölf Punkten liegt Nordirland drei Punkte vor der deutschen Mannschaft, die ein Spiel weniger ausgetragen hat.

Nordirland gewann in Weißrussland © SID

Am 9. September kommt es in Nordirland zum direkten Aufeinandertreffen mit Deutschland.