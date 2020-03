Nordische Kombination: Weltcupfinale endgültig abgesagt

Köln (SID) - Das Weltcupfinale der nordischen Kombinierer ist endgültig abgesagt worden. Der Weltverband FIS teilte am Freitag mit, dass kein Ersatzausrichter für Schonach gefunden wurde. Die Gemeinde im Schwarzwald war als Gastgeber (14./15. März) vorgesehen gewesen, die Absage erfolgte am Montag wegen Schneemangels.

Riiber war in dieser Saison fast nicht zu schlagen © SID

Der milde Winter hat im Schwarzwald in dieser Saison schon zu einigen Absagen geführt: Auch die Snowboardcrosser und Skicrosser am Feldberg waren betroffen.

Der letzte Kombinationsweltcup der Saison findet damit am Samstag in Oslo statt. Jarl Magnus Riiber aus Norwegen darf sich in seiner Heimat feiern lassen. Der 22-Jährige steht nach einer außergewöhnlich dominanten Saison schon länger als Sieger im Gesamtweltcup fest. Als bester Deutscher ist Vinzenz Geiger (Oberstdorf) Dritter.