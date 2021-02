Nordische Ski-WM: Gimmler erreicht Sprint-Halbfinale

Oberstdorf (SID) - Skilangläuferin Laura Gimmler hat bei der Nordischen Ski-WM in Oberstdorf das Halbfinale im Klassiksprint erreicht. Die 27-Jährige verpasste zwar als Dritte ihres Viertelfinals den direkten Einzug in die Runde der letzten Zwölf, zog aber über die Zeitregel als "Lucky Loser" in die Vorschlussrunde der ersten Medaillenentscheidung der Titelkämpfe im Allgäu ein.

Eine DSV-Starterin steht in Oberstdorf im Halbfinale © SID

Ausgeschieden sind hingegen Sofie Krehl (Oberstdorf) als Fünfte ihres Viertelfinal-Laufs sowie Katharina Hennig (Oberwiesenthal) als Sechste ihres Rennens. Für die starke Distanzläuferin Hennig war die Viertelfinal-Teilnahme allerdings schon ein Erfolg. U23-Weltmeisterin Lisa Lohmann (Oberhof) war in der Qualifikation am Morgen gescheitert.

Bei den Männern verabschiedete sich der letzte verbliebene deutsche Starter ebenfalls im Viertelfinale. Janosch Brugger (Schluchsee) wurde in seinem Lauf chancenlos Letzter, die weiteren drei DSV-Läufer Sebastian Eisenlauer (Sonthofen), Anian Sossau (Eisenärzt) und Thomas Bing(Dermbach) waren in der Qualifikation ausgeschieden.