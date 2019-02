Nordische WM: Kläbo holt Gold im Langlauf-Sprint

Seefeld in Tirol (SID) - Topfavorit Johannes Hösflot Kläbo hat bei der Nordischen Ski-WM in Seefeld Gold im Freistilsprint der Langläufer gewonnen. Der Olympiasieger aus Norwegen setzte sich im Finale vor Titelverteidiger Federico Pellegrino (Italien) und dem Russen Gleb Retiwych durch. Die deutschen Starter Janosch Brugger (Schluchsee) und Sebastian Eisenlauer (Sonthofen) waren in der Qualifikation ausgeschieden.