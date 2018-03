Norwegen: Talent Ovlien stirbt an Blutvergiftung

Oslo (SID) - Der norwegische Fußball trauert um den 20-jährigen Adrian Ovlien: Der Zweitligist Kongsvinger IL gab bekannt, dass der hochveranlagte Junioren-Nationalspieler an den Folgen einer Blutvergiftung gestorben sei. "Unsere Gedanken sind bei seiner Familie und seinen Freunden", schrieb der Klub auf der Homepage.

Der norwegische Fußball trauert um Adrian Ovlien © SID

Ovlien wurde als eines der größten Talente in Norwegen angesehen. Am vergangenen Montag bestritt er sein letztes Spiel im Test in Spanien gegen einen chinesischen Klub.